Пени Паркер станет бойцом в Marvel Tokon: Fighting Souls

В ростере файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls появится новый персонаж — Пени Паркер. Её участие подтвердили в новом трейлере команды The Amazing Guardians.

В состав этой команды также входят Человек-паук, Мисс Марвел и Звёздный Лорд. Ролик был представлен во время финала киберспортивного турнира Arc World Tour 2025–2026 Finals в Южной Корее.

Продюсер игры Такеши Яманака рассказал, что подробнее о формировании команды игроки смогут узнать в сюжетном режиме Episode Mode.

Кроме того, разработчики представили ещё одного нового персонажа — загадочную Промоутер. Её настоящее имя — Ксирена Авина, и по сюжету она относится к древней расе Старейшин Вселенной. Именно она организует масштабный межгалактический турнир, вокруг которого строится история игры.

Также стало известно о необычной функции автоматической генерации названий команд. Игра будет сама придумывать уникальные имена для отрядов в зависимости от выбранных героев, а затем объявлять их прямо перед боем.

Релиз Marvel Tōkon: Fighting Souls запланирован на 6 августа. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.