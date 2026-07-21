Пени Паркер в Marvel Tokon: Fighting Souls - руководство по управлению мехом и дронами

После гайда по Призрачному гонщику разработчики Marvel Tōkon: Fighting Souls взялись за Пени Паркер. Она не похожа на других персонажей — у неё нет суперсилы. Вместо этого она управляет мехом SP//dr. И это делает её не менее опасной.

Главная фишка Пени — дроны. Пусковая установка случайным образом выпускает один из восьми типов: от «Паучьего гонщика», который стремительно атакует врага, до «Паучьего стража» и других. Но будьте осторожны: некоторые дроны, например «Колесная бомба», могут обернуться против вас, если противник коснётся вас первым. Самый забавный — «Паучий маяк», который сбрасывает огромного механического паука прямо на голову врага.

Кроме дронов, у Пени есть Киберпаутина — она наносит урон и притягивает врагов к ней для последующих атак. «Маятниковая паутина» позволяет раскачиваться в сторону противника, яростно вращая конечности меха. А её Tōkon Assemble — это мощнейшая атака в кабине, которая наносит огромный урон.

На старте игры — 20 персонажей. Гайд по Пени завершает обзор команды Стражей. Кто будет следующим — узнаем до релиза 6 августа. И не пропустите открытую бету, которая стартует на этой неделе.