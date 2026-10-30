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Marvel Tokon: Fighting Souls 06.08.2026
Экшен, Файтинг
4.6 58 оценок

Phoenix Cyclops придёт в Marvel Tokon: Fighting Souls уже 2 ноября, сжигая здоровье ради силы

GameTrailers GameTrailers

ARC System Works представила гайд по Phoenix Cyclops — первому DLC-бойцу командного файтинга Marvel Tōkon: Fighting Souls. Ролик демонстрирует его Optic Blasts, стремительные атаки, давление вблизи и превращение в форму Феникса.

Phoenix Cyclops — универсальный персонаж, контролирующий арену дальними лучами и агрессивными выпадами. Для активации формы Феникса нужно собирать Solar Shards: она значительно усиливает бойца, но постепенно отнимает его здоровье.

Герой станет первым дополнительным персонажем игры и войдёт в Year 1 Character & Stage Pass, который включён в Digital Deluxe и Ultimate Editions. Пропуск и Phoenix Cyclops также можно купить отдельно.

Marvel Tōkon: Fighting Souls уже доступна на PlayStation 5 и PC, а Phoenix Cyclops появится 2 ноября.

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