ПК-релиз файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls обернулся скандалом и ревью-бомбингом из-за привязки к PSN

Официальный релиз супергеройского файтинга Marvel Tōkon: Fighting Souls на персональных компьютерах столкнулся с ожесточенной критикой со стороны игрового сообщества. Сразу после запуска страницы проекта в сервисе Steam пользователи обрушили рейтинг новинки до «крайне отрицательного», но теперь рейтин подрос до 43% смешанных отзывов. Главной причиной массового недовольства стал ультиматум от издательства Sony, которое ввело обязательное требование по привязке действующей учетной записи PlayStation Network для запуска игры на ПК.

Политика принудительной авторизации автоматически заблокировала доступ к файтингу для жителей более чем 130 стран мира, где сервис PSN официально не поддерживается. Охотники за золотом и фанаты комиксов из этих регионов потеряли возможность легально приобрести новинку, что вызвало волну ярости в социальных сетях. Геймеры называют подобное решение издателя искусственным ограничением аудитории и дискриминацией игроков по географическому признаку.

♥♥♥♥♥♥♥ сами со своим PSN'ом. Ситуация с хелдайверсом очевидно была пуком в воздух

игра кайф 10/10, но псн заставил меня пропатеться сильнее чем от самой игры, удалите этот кал

Танцы с псн осуждаю. НО, игра не заслуживает хейта. Давно так не ждал проект. Невероятно стильно, красиво и внезапно для всех.

Оцениваю игру! не отношение сони.

В секции отзывов Steam пользователи активно призывают к бойкоту всех будущих ПК-портов от Sony до тех пор, пока компания не пересмотрит свои правила. Владельцы игры массово оформляют возвраты средств, отмечая, что требование сторонней авторизации полностью ломает кооперативный режим и затягивает поиск матчей. Игроки подчеркивают, что файтинг покупался ради локальных и сетевых сражений, а не ради создания скрытых учетных записей в чужих экосистемах.

Дополнительным поводом для критики стало неудовлетворительное техническое состояние самого порта, которое усугубляется сетевыми ограничениями.

Пользователи жалуются на плохую оптимизацию, вылеты при попытке связать аккаунты и некорректную работу на портативных консолях Steam Deck. Игровое сообщество требует от разработчиков выпустить срочный патч, полностью отключающий обязательную привязку к PlayStation Network для одиночных и базовых сетевых режимов.