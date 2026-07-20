Призрачный Гонщик показал свои комбо в новом гайд-трейлере Marvel Tokon: Fighting Souls

Sony и Arc System Works продолжают знакомить игроков с бойцами Marvel Tokon: Fighting Souls. На этот раз разработчики представили обучающий трейлер, посвящённый Призрачному Гонщику — одному из играбельных персонажей грядущего файтинга.

В ролике подробно демонстрируются основные атаки героя, фирменные комбо, специальные приёмы и тактические возможности, позволяющие эффективно использовать его в бою. Видео служит своеобразным руководством для будущих игроков, раскрывая особенности стиля сражений Призрачного Гонщика.

Авторы также напомнили, что каждый персонаж входит в уникальный боевой отряд, участники которого способны выполнять совместные комбинации. Призрачный Гонщик состоит в группе Samurai Outriders вместе с Блэйдом, Локи и Дэдпулом, что открывает дополнительные возможности для командных атак.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет 6 августа 2026 года на PS5 и ПК. За разработку отвечает Arc System Works — студия, хорошо известная поклонникам файтингов по серии Guilty Gear.