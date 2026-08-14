Согласно аналитикам, продажи Marvel Tokon: Fighting Souls составили всего 485 тысяч из-за провальной PC-версии

За первую неделю после релиза файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls разошелся тиражом в 485000 копий на PS5 и Steam, заработав около $33 миллионов. Однако, по мнению аналитиков, эти цифры могли бы быть значительно выше, если бы не технические проблемы и возмущение игроков на ПК.

Глава отдела рыночного анализа компании Alinea Рис Эллиотт предположил, что при более удачном запуске на компьютерах продажи могли бы приблизиться к 1 миллиону копий. Основной причиной сдерживания продаж стал крайне негативный прием PC-версии в Steam.

Сама игра получила высокие оценки от критиков. Разработчик Arc System Works (известный по Guilty Gear Strive) наделил проект своим фирменным зрелищным боевым стилем и яркой графикой. Однако в Steam пользователи оставляют гневные отзывы, и дело совсем не в геймплее. На момент написания новости рейтинг игры в Steam составляет менее 50% положительных отзывов, а среди игроков с временем менее часа - всего 19%, что указывает на массовый возврат средств.

Рис Эллиотт отметил, что, хотя Arc System Works уже выпускает патчи и исправляет многие ошибки, "первое впечатление сложно перебить". По его словам, шумиха вокруг технических проблем серьезно ограничила эффект "сарафанного радио", который мог бы принести игре дополнительные продажи.

"Marvel Tokon могла бы разойтись тиражом ближе к миллиону, если бы не проблемы со Steam-версией", - подытожил аналитик, добавив, что этот случай ярко показывает: приоритет людей и качества важнее погони за быстрой прибылью.