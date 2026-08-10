Sony и Arc System Works выпустили патч для Marvel Tokon после жалоб на проблемы с 60 FPS на ПК

MARVEL Tokon: Fighting Souls получила первое обновление спустя всего несколько дней после релиза, и разработчикам пришлось оперативно взяться за проблемы PC-версии. Игроки жаловались на нестабильную производительность и невозможность поддерживать стабильные 60 кадров в секунду — особенно во время сетевых матчей.

На PlayStation 5 игра с проблемой практически не сталкивалась, тогда как на PC ситуация оказалась заметно хуже. Просадки производительности влияли не только на плавность картинки, но и непосредственно на игровой процесс, что особенно критично для файтинга.

Вышедший 10 августа патч снижает нагрузку на процессор, исправляет ошибку, способную вызывать внезапные падения производительности, а также улучшает систему сбора информации о сбоях. Последнее должно помочь разработчикам быстрее находить и устранять оставшиеся проблемы.

Первые отзывы после обновления оказались положительными: некоторые игроки заметили заметное улучшение производительности уже в офлайн-режимах. При этом насколько сильно патч повлиял на сетевую игру, станет понятно после того, как больше пользователей успеют его протестировать.

Проблема особенно болезненна именно для файтинга, где стабильные 60 FPS являются практически обязательным условием нормальной игры. Игроки сообщали о серьезных замедлениях и большом количестве rollback-кадров во время матчей.