Sony начала отменять региональные блокировки Marvel Tokon: Fighting Souls - протесты игроков принесли первые результаты

Sony Interactive Entertainment частично пересмотрела политику распространения Marvel Tokon: Fighting Souls на ПК. После волны критики компания сняла региональные ограничения сразу в 14 странах, где ранее пользователи Steam не могли приобрести новый файтинг от Arc System Works.

Изначально игра оказалась недоступна более чем в 130 регионах, включая Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Филиппины и ряд других стран. Теперь к списку территорий, где Marvel Tokon: Fighting Souls вновь можно купить, добавились Азербайджан, Доминиканская Республика, Египет, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Пакистан, Сербия, Узбекистан, Филиппины и Эстония. Это первые заметные послабления после массового недовольства сообщества.

Sony по-прежнему не объяснила причины первоначальной блокировки. Многие связывают ситуацию с доступностью PlayStation Network — похожий скандал ранее сопровождал релиз Helldivers 2, когда требования к PSN вызвали протесты игроков и вынудили компанию скорректировать свою политику.

Особенно болезненно ограничения восприняли поклонники файтингов, ведь Marvel Tokon: Fighting Souls позиционируется как один из потенциальных участников крупных киберспортивных турниров. Против блокировок выступили как обычные игроки, так и представители соревновательной сцены, что, судя по всему, и подтолкнуло Sony к первым изменениям.

При этом проблема ещё далека от полного решения. Во многих странах игра всё ещё остаётся недоступной для покупки, поэтому часть сообщества продолжает добиваться снятия ограничений до релиза.

Выход Marvel Tokon: Fighting Souls состоится 6 августа на PlayStation 5, PC (Steam и Epic Games Store), а открытое бета-тестирование пройдёт с 24 по 26 июля.