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Marvel Tokon: Fighting Souls 06.08.2026
Экшен, Файтинг
5.3 29 оценок

Sony запретила файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls в 130 странах на ПК

monk70 monk70

Как сообщил на YouTube Special Cancel, Sony заблокировала Marvel Tokon Fighting Souls для ПК в 130 странах. Это означает, что игроки Steam и Epic Games Store в этих странах не смогут играть в эту игру.

Сообщество подтвердило это на странице SteamDB, где указаны страны, где игра не будет доступна. Интересно, что есть также 6 стран, где цена ещё не установлена. Вероятно, Sony пытается сделать игру доступной в этих странах. В отличие от заблокированных стран, вы можете увидеть описание игры в магазине Steam, но вы не можете ее купить. Но ни в одной из 136 этих стран нет официальных учётных записей PlayStation.

ПК 1 Индустрия 1
32
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Gords

А потом ещё они будут плакаться о плохих продажах на ПК.

23
Lu Meng

Ну теперь то точно продажи пойдут в гору и так никому не нужного файтинга.

7
GraF68ru

Какая трагедия (нет)

5
Mad_cloud

Просто Гении

4
Raphtallia

Да сразу везде бы запретили... Сони такие Сони.

P.S. Почему последнее время, я узнаю об играх только тогда - когда их где-то и кто-то запрещает?

3
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