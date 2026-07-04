Sony запретила файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls в 130 странах на ПК

Как сообщил на YouTube Special Cancel, Sony заблокировала Marvel Tokon Fighting Souls для ПК в 130 странах. Это означает, что игроки Steam и Epic Games Store в этих странах не смогут играть в эту игру.
Сообщество подтвердило это на странице SteamDB, где указаны страны, где игра не будет доступна. Интересно, что есть также 6 стран, где цена ещё не установлена. Вероятно, Sony пытается сделать игру доступной в этих странах. В отличие от заблокированных стран, вы можете увидеть описание игры в магазине Steam, но вы не можете ее купить. Но ни в одной из 136 этих стран нет официальных учётных записей PlayStation.
А потом ещё они будут плакаться о плохих продажах на ПК.
Ну теперь то точно продажи пойдут в гору и так никому не нужного файтинга.
Какая трагедия (нет)
Просто Гении
Да сразу везде бы запретили... Сони такие Сони.
P.S. Почему последнее время, я узнаю об играх только тогда - когда их где-то и кто-то запрещает?