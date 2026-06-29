Свежий видеоролик Marvel Tokon: Fighting Souls по Мисс Марвел раскрывает гибкие комбо, рывки и ульту Embiggen

Студия Arc System Works продолжает знакомить игроков с файтингом Marvel Tōkon: Fighting Souls и выпустила новый гайд, посвящённый Мисс Марвел. Камала Хан входит в команду Amazing Guardians вместе со Звёздным Лордом, Человеком-пауком и Пени Паркер. Её главная особенность — способность растягиваться и притягиваться к противникам. Благодаря этой механике она может быстро сближаться с врагом, уклоняться от атак и мгновенно контратаковать.

Способность притягивания не ограничивается атакой. Мисс Марвел может использовать её в воздухе для быстрого приземления, а также для рывка, который позволяет уйти от удара и сразу нанести ответный. Гибкость движений отлично сочетается со вспомогательными приёмами, что делает смену персонажа более плавной.

Её ультимативная способность — Embiggen. Мисс Марвел увеличивает свои конечности и наносит мощный урон, завершая атаку Tōkon Assemble гигантскими руками, которые буквально «хлопают» врага. Однако эта способность доступна только в последнем раунде, когда проигрыш может стоить победы, так что использовать её нужно с умом.

Релиз Marvel Tōkon: Fighting Souls состоится 6 августа 2026 года на PS5 и ПК. В ближайшие недели Arc System Works обещает показать гайды по оставшимся персонажам, включая финальную команду во главе с Призрачным гонщиком (Робби Рейес).