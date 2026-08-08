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Marvel Tokon: Fighting Souls 06.08.2026
Экшен, Файтинг
4.6 42 оценки

Турнир по Marvel Tokon на ПК пришлось отменить из-за проблем с производительностью игры

IKarasik IKarasik

ПК-версия Marvel Tokon: Fighting Souls оказалась настолько проблемной, что организаторам турнира Tampa Never Sleeps пришлось отказаться от проведения соревнований на этой платформе.

Еженедельный турнир должен был стартовать 8 августа, но за день до начала организаторы объявили, что все матчи пройдут исключительно на PS5. Причиной стали многочисленные технические проблемы, из-за которых невозможно гарантировать участникам стабильную игру.

ПК-релиз файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls обернулся скандалом и ревью-бомбингом из-за привязки к PSN

Неполадки были заметны ещё во время открытого бета-тестирования. Перед релизом разработчики обещали исправления, однако после выхода игроки вновь столкнулись с проблемами производительности и другими сбоями.

Пока решение касается ближайшего турнира, но оно может сохраниться и дальше, если ПК-версию не приведут в порядок. Для файтинга это особенно неприятный сигнал: проблемы с игрой уже начали мешать не только обычным игрокам, но и соревновательной сцене.

ПК 8
33
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Очередной показатель недееспособности ПК как игровой платформы

18
Gords

Кривой-косой сони-порт за 60 баксов, и с привязкой с псн. А потом Сони будет рассказывать, как у них на ПК плохо игры продаются.

14
kotasha

Кривой движок урилы 5, где нужны руки, а большинства их нет, да кто такое будет покупать, ничего особенного в игре нет.

4
jax baron

Там говорят, что сони спецом все делает, но так как стали баны раздовать, не хотя игра только вышла

2
ze1n_82

да чтож такое пук не вывозит какой-то трэш файтинг

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