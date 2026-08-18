У взломанной версии Marvel Tokon для ПК с удалённой DRM-защитой Theia заметно улучшилась производительность

У взломанной версии для ПК новейшего файтинга от Sony Interactive Entertainment и Arc System Works, Marvel Tokon, как сообщается, значительно улучшилась производительность.

Пользователь Reddit Impossible-Fan-8257 и участник ResetEra Kei- независимо друг от друга описали удивительно большую разницу в производительности между защищённой версией Marvel Tokon: Fighting Souls для ПК и взломанной версией с с удалённой DRM-защитой Theia. Удаление защиты игры не только улучшает частоту кадров и стабильность времени кадра, но и снижает загрузку ЦП, температуру, потребление памяти и дает возможность работать с более высокими графическими настройками.

Пользователь Reddit протестировал взломанную версию для ПК Marvel Tokon: Fighting Souls после того, как увидел утверждения о том, что она работает лучше, чем оригинальная версия. Он тестировал игру на системе с видеокартой RTX 4060 Ti, процессором Intel i7-14700KF и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Во время предварительного бета-тестирования ему приходилось использовать режим производительности с загрузкой процессора около 40–60%, чтобы поддерживать частоту кадров 60 fps. Также он столкнулся с нестабильной частотой кадров и периодическими рывками, из-за чего приходилось перезапускать игру. Шаг «подготовка шейдеров» в меню настроек иногда помогал, но давал нестабильные результаты.

Однако в версии без DRM пользователь Reddit сообщил, что смог поддерживать плавные 60 fps при использовании максимальных настроек качества игры. Он также сообщил, что ручная загрузка шейдеров больше не требуется для плавной игры. Некоторые проблемы остались, включая рывки при выполнении суперударов 1-го и 2-го уровней и атак Токона, а также неожиданно сильные просадки частоты кадров из-за некоторых элементов пользовательского интерфейса. При записи через OBS также наблюдались проблемы со звуком во время ударов о стены и разрушения стен.

Тем временем участник ResetEra сравнил показатели производительности, используя приобретённую для ПК копию Marvel Tokon: Fighting Souls и взломанную версию, в которой удалено шифрование Theia. Согласно статистике OSD, защищённая версия использовала около 84% ЦП при температуре 69°C, по сравнению с примерно 36% ЦП при 53°C после удаления Theia. Использование графического процессора снизилось с 87% до 38%, а использование памяти — с 8,56 ГБ до 7,20 ГБ. Что наиболее важно, он сообщил о частых просадках частоты кадров с 60 до 50 или ниже в защищённой версии, в то время как без DRM наблюдались стабильные 60 кадров в секунду и гораздо более стабильное время отрисовки кадров.

Marvel Tokon: Fighting Souls была выпущена 6 августа 2026 года для PlayStation 5 и Windows PC.