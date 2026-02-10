ЧАТ ИГРЫ
Marvel Tokon: Fighting Souls 2026 г.
Экшен, Файтинг
В файтинге Marvel Tokon: Fighting Souls на старте будет 20 играбельных персонажей

Как стало известно из обновлённой страницы игры в Steam, в Marvel Tokon: Fighting Souls будет 20 игровых персонажей. Этот файтинг, разработанный PlayStation Studios в сотрудничестве с Arc System Works и Marvel Games, предлагает сражения 4 на 4 с участием культовых героев и злодеев из вселенной Marvel.

На данный момент команда разработчиков официально представила только восемь персонажей, остальные бойцы в обновлении не были описаны. Ожидается, что полный список персонажей будет раскрыт в ближайшие недели по мере приближения релиза.

Подтверждённые персонажи:

  • Капитан Америка (Стив Роджерс)
  • Доктор Дум
  • Призрачный всадник (Робби Рейес)
  • Железный человек
  • Мисс Марвел (Камала Хан)
  • Человек-паук (Питер Паркер)
  • Звездный Лорд
  • Гроза

Помимо расширенного состава персонажей, на странице игры в Steam также подтверждены другие важные особенности игры. Marvel Tokon: Fighting Souls будет включать онлайн-лобби для 64 игроков одновременно (требуется учётная запись PlayStation) и одиночный режим «Эпизоды» с упором на сюжет.

В версии для ПК Marvel Tokon: Fighting Souls будет обладать такими особенностями, как поддержка разрешения 4K и фиксированная частота кадров 60 кадров в секунду во время сражений. Кроме того, игра будет полностью совместима с контроллером DualSense, используя его эксклюзивные функции при подключении через кабель.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет в 2026 году для ПК и PS5.

Комментарии:  1
Neko-Aheron

Нечего себе у грозы заряды…