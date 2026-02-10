В файтинге Marvel Tokon: Fighting Souls на старте будет 20 играбельных персонажей

Как стало известно из обновлённой страницы игры в Steam, в Marvel Tokon: Fighting Souls будет 20 игровых персонажей. Этот файтинг, разработанный PlayStation Studios в сотрудничестве с Arc System Works и Marvel Games, предлагает сражения 4 на 4 с участием культовых героев и злодеев из вселенной Marvel.

На данный момент команда разработчиков официально представила только восемь персонажей, остальные бойцы в обновлении не были описаны. Ожидается, что полный список персонажей будет раскрыт в ближайшие недели по мере приближения релиза.

Подтверждённые персонажи:

Капитан Америка (Стив Роджерс)

Доктор Дум

Призрачный всадник (Робби Рейес)

Железный человек

Мисс Марвел (Камала Хан)

Человек-паук (Питер Паркер)

Звездный Лорд

Гроза

Помимо расширенного состава персонажей, на странице игры в Steam также подтверждены другие важные особенности игры. Marvel Tokon: Fighting Souls будет включать онлайн-лобби для 64 игроков одновременно (требуется учётная запись PlayStation) и одиночный режим «Эпизоды» с упором на сюжет.

В версии для ПК Marvel Tokon: Fighting Souls будет обладать такими особенностями, как поддержка разрешения 4K и фиксированная частота кадров 60 кадров в секунду во время сражений. Кроме того, игра будет полностью совместима с контроллером DualSense, используя его эксклюзивные функции при подключении через кабель.

Marvel Tokon: Fighting Souls выйдет в 2026 году для ПК и PS5.