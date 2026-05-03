В Marvel Tokon: Fighting Souls представили команду Мстителей с Халком и Чёрной Пантерой

Разработчики файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls показали новый трейлер, в котором раскрыли состав команды, вдохновлённой Мстителями. В игру официально добавлены Халк и Чёрная Пантера — они станут частью отряда Fighting Avengers.

К ним присоединятся Капитан Америка и Железный человек, формируя полноценную команду героев. Озвучкой персонажей занимаются Фред Татаскьоре (Халк) и Эрика Латтрелл (Чёрная Пантера).

Сюжетные детали также получили развитие. В этой версии Чёрной Пантеры роль занимает Шури, которая сомневается в своей готовности носить этот титул. История Халка связана с его изгнанием в Дикую Землю из-за неспособности контролировать свою силу.

Трейлер был представлен на EVO Japan 2026. В нём также показали нового бойца — Чемпиона, одного из Старейшин Вселенной, одержимого поиском достойных соперников. Помимо этого, разработчики подтвердили появление Ваканды в качестве игровой арены.

Релиз Marvel Tōkon: Fighting Souls намечен на 6 августа. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК.