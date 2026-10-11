В Marvel Tokon появятся Веном, Могучий Тор и Джубили - раскрыт состав DLC первого года

В Marvel Tokon: Fighting Souls появятся четыре новых игровых персонажа в рамках дополнений первого года поддержки. Издатель PlayStation раскрыл полный состав DLC: к ростеру файтинга присоединятся Веном, Джейн Фостер в образе Могучего Тора, мутантка Джубили из Людей Икс и Циклоп, получивший силу Феникса. Вместе с Веномом в игру также добавят арену на планете Клинтар — родине симбиотов в некоторых версиях вселенной Marvel.

Первым новым бойцом станет Циклоп с силой Феникса, который появится 2 ноября. Разработчики из Arc System Works решили переосмыслить героя, уже неоднократно появлявшегося в файтингах, и предложить игрокам необычную версию персонажа. Вдохновением для неё послужила сюжетная линия Avengers vs. X-Men. Циклоп сможет эффективно сражаться как на дальней, так и на ближней дистанции, используя свои оптические лучи для разнообразных атак.

Следом зимой в игру добавят Джейн Фостер в роли Могучего Тора, знакомой поклонникам одноимённой серии комиксов. Героиня будет сражаться с помощью легендарного молота Мьёльнира и использовать силу грома. Её уже показали в первом трейлере игрового процесса.

Веном присоединится к ростеру следующей весной. Одновременно разработчики выпустят новую арену на Клинтаре — искусственной планете, связанной с инопланетными симбиотами. Последней героиней первого года станет Джубили, известная по комиксам о Людях Икс. Её появление запланировано на лето 2027 года.