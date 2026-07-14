В новом видеоролике Marvel Tokon: Fighting Souls показали боевой стиль Человека-паука

Компания Arc System Works выпустила новое видео в своей серии «руководств по персонажам» для Marvel Tokon: Fighting Souls, призванное проиллюстрировать способности и боевые стили различных героев. На этот раз очередь одного из самых любимых персонажей издательства: нашего дружелюбного соседа Человека-паука.

Как и следовало ожидать, Человек-паук демонстрирует свою ловкость, сочетая акробатические движения и метание паутины для создания быстрых комбо, атак ближнего боя, используя любую возможность для атаки.

В видеоролике разработчики демонстрируют, как максимально использовать его скорость, мобильность, обеспечиваемую паутиной, и возможности для атаки ближнего боя. Видео иллюстрирует использование «Web Zip», иконок паутины, движения по стенам и то, как комбинировать эти элементы, чтобы обездвижить противников, создать возможности для атаки и превратить каждую возможность в реальный урон.

Человек-паук станет одним из персонажей, доступных на старте Marvel Tokon: Fighting Souls, релиз которой запланирован на 6 августа на PS5 и ПК.