Закрытое бета-тестирование MARVEL Tokon: Fighting Souls стартует в сентябре

Sony Interactive Entertainment и Arc System Works объявили о проведении закрытого бета-теста файтинга MARVEL Tokon: Fighting Souls для PlayStation 5. Тестирование пройдет с 5 по 7 сентября, а регистрация уже открыта. Игрокам предложат сражения в формате четыре на четыре с механикой tag, включающей динамичные командные бои.

В бета-версии будут доступны шесть персонажей, онлайн-матчи, режим наблюдателя и обучающее руководство — всё, чтобы познакомиться с основами игры и проверить баланс боёв. MARVEL Tokon: Fighting Souls обещает захватывающий опыт для фанатов Marvel и файтингов.

Релиз проекта намечен на 2026 год для PlayStation 5 и ПК через Steam и Epic Games Store. Не упусти шанс стать одним из первых участников сражений в этом супергеройском файтинге!