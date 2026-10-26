Культовые экшены Marvel: Ultimate Alliance получили неофициальный нативный порт на ПК и Steam Deck

Энтузиаст Сауло Бениньо под псевдонимом saulob представил релизную версию 0.1.0 масштабного проекта по статической рекомпиляции культовых супергеройских экшенов с консоли Xbox 360. Разработка объединяет Marvel: Ultimate Alliance, ее расширенное издание Gold Edition и вторую часть Marvel: Ultimate Alliance 2 в единый нативный комплект для Windows и Linux, включая портативную систему Steam Deck.

В отличие от традиционных эмуляторов вроде Xenia или RPCS3, проект функционирует на базе инструментария ReXGlue SDK версии 0.10.0. Исходный код игр для Xbox 360 был напрямую переведен в нативные машинные инструкции x86-64 для современных процессоров. Это обеспечивает запуск через графический API DirectX 12 на Windows и через Vulkan на Linux без тяжелых потерь производительности, присущих эмуляции. Инфоповод стал особенно заметным на фоне того, что официальные переиздания 2016 года от Activision давно сняты с продажи во всех цифровых магазинах из-за истекших прав, а их качество на старте вызывало волну критики из-за сломанного управления и обилия багов.

Оригинальный код игр для Xbox 360 был статически перекомпилирован в нативный код для ПК с помощью ReXGlue SDK. Проект не включает файлы самих игр, поэтому понадобятся собственные образы дисков.

- Сауло Бениньо, разработчик проекта

Для управления всеми 3 проектами используется специальный лаунчер TRG Launcher с гибкими графическими настройками. Энтузиаст добавил нативную поддержку современных форматов экрана 16:10, 21:9 и 32:9 без растягивания картинки, а также классических соотношений 4:3 и 5:4. Разрешение внутреннего рендеринга масштабируется от исходных 720p до 4 раз, достигая полноценного 4K. На Windows дополнительно поддерживается технология апскейлинга AMD FSR 1, а фреймрейт можно переключать между значениями 30, 60, 90, 120, 144, 165, 240 кадров в секунду или убрать ограничение полностью.

В первой части и ее издании Gold Edition реализована функция HD Text, которая перерисовывает шрифты и значки кнопок в высоком разрешении, предотвращая замыливание интерфейса. Комплект поддерживает геймпады Xbox без сторонних утилит, позволяет настраивать управление на клавиатуре и сохраняет возможность локального кооператива до 4 участников. Достижения отслеживаются автономно прямо на компьютере: 46 наград для оригинальной игры, 58 для Gold Edition и 50 для сиквела.

Сам фанатский релиз не нарушает авторских прав и не содержит игровых архивов. Для запуска пользователям требуется предоставить оригинальные образы дисков формата ISO для Xbox 360 с фиксированными контрольными суммами SHA-256, после чего лаунчер проверяет их подлинность и извлекает нужные ресурсы. Сетевой режим и функции Xbox Live в портах не работают, а версия для Linux и Steam Deck в виде пакета AppImage пока имеет экспериментальный статус.