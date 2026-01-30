Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order получила текстовый русификатор - спустя 7 лет после релиза игры

Пользователь larich выпустил текстовый русификатор для Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

По словам larich, работа над локализацией была масштабной: поскольку значительная часть текста в игре, включая интерфейс, имена персонажей и элементы окружения, была вшита в графические текстуры, автор принял решение перерисовать их вручную, адаптировав сотни изображений. Также была решена техническая проблема с поддержкой кириллицы - с нуля был отрисован новый шрифт и программно интегрирован в движок игры.

За основу перевода был взят результат работы модели Gemini 3 Pro, после чего последовал долгий этап литературной правки. Автор несколько раз прошел основную кампанию и дополнения, чтобы отредактировать диалоги, адаптировать их к контексту и сохранить уникальные характеры героев, например, специфический юмор Дэдпула и речь Тора. Также переведены тексты в дополнительных режимах "Опасная комната" и "Перчатка".