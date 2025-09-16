Продажи сборника Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics превысили миллион копий

Capcom объявила, что Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics разошлась тиражом более миллиона копий. Юбилейная отметка была достигнута спустя год после выхода: коллекция дебютировала 12 сентября 2024 года на PlayStation 4, Switch и PC, а в феврале 2025-го добралась до Xbox One.

Сборник стал настоящим подарком для фанатов файтингов, собрав в одном пакете семь культовых игр: от X-Men: Children of the Atom и Marvel Super Heroes до легендарных Marvel vs. Capcom 2 и The Punisher. Для многих игроков это шанс вновь пережить золотую эру аркад, а для новичков — познакомиться с классикой жанра.

Коллекция не ограничилась лишь ностальгией: все игры получили поддержку онлайн-баталий с рейтингами, лобби и режимом зрителя, а сетевой код с функцией отката гарантирует стабильность боёв. Дополнительно доступны глобальные таблицы лидеров, тренировочные режимы и музей с редкими материалами.

Особое внимание заслуживает возвращение The Punisher — культового beat ’em up, впервые официально изданного на современных платформах в США.

Capcom называет релиз «праздником для всех поколений фанатов», и цифры продаж подтверждают: наследие Marvel vs. Capcom по-прежнему востребовано и живёт новой жизнью.