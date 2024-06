Сборник Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics выйдет в 2024 году

Японское издательство Capcom предложил кое-что для поклонников Marvel vs. Capcom на всех платформах во время Nintendo Direct. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics выйдет е этом году для Nintendo Switch, PS4 и PC через Steam. В ней впервые будут собраны вместе шесть игр из знаменитой серии файтингов.

В сборник вошли игры X-Men: Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes и Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes. По непонятной причине в сборнике также присутствует аркадный beat 'em up 1993 года The Punisher.

Помимо новых фильтров отображения, в Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics включает в себя опции пользовательских матчей и зрителей. В игре есть музей, где можно посмотреть на невиданные ранее арты, музыкальный плеер с оригинальными песнями из каждой игры и различные настройки тренировок (включая данные хитбоксов). Вы также можете настроить специальные приемы, выполняемые одной кнопкой, для быстрого выполнения.

Но, пожалуй, самое приятное - это возможность сохраняться и загружаться в любое удобное время, что позволяет переиграть бой, если вы не уверены в своих силах. Если этого недостаточно, в сетевой игре есть сетевой код отката, случайные матчи, лобби для приглашения друзей и рейтинговая игра. Кроме того, в The Punisher вы сможете принять участие в High Score Challenge.