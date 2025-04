Уже 16 апреля сборник Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics получит масштабное обновление с рядом новых функций, которые сделают классические файтинги ещё удобнее и интереснее.

В X-Men vs. Street Fighter добавят возможность выбрать одну из трёх версий игры: 960910, 961004 или 961023, что порадует фанатов, следящих за тонкостями баланса. В Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes появится настройка разрешения и улучшенная графика.

Во все семь игр сборника добавят режим Offline Versus, позволяющий сразиться с другом на одном устройстве. Также появится настройка кнопки вызова меню и функция сброса игры во время паузы. Помимо этого, в коллекцию добавят новые иллюстрации от легендарного художника Capcom Шинкиро и ремиксы классических треков от музыкальной команды CAP-JAMS.

Общие функции, такие как Offline Versus и улучшенное меню, также появятся в Capcom Fighting Collection и Capcom Fighting Collection 2.