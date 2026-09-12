Marvel's Avengers неожиданно появилась в новой подборке PlayStation спустя три года после удаления из магазинов

Marvel’s Avengers неожиданно появилась на обложке новой подборки игр Marvel в PlayStation Store, хотя проект Crystal Dynamics был снят с продажи еще в 2023 году. Неожиданное упоминание уже породило слухи о возможном возвращении игры, однако никаких подтверждений этому нет.

PlayStation запустила специальную подборку в честь выхода Marvel’s Wolverine. В нее вошли Marvel’s Spider-Man, Marvel Cosmic Invasion, LEGO Marvel Super Heroes, Marvel Rivals, Marvel Tokon: Fighting Souls, Marvel’s Midnight Suns, Marvel vs. Capcom и Marvel’s Guardians of the Galaxy. Однако на оформлении также заметили Marvel’s Avengers.

На первый взгляд это может показаться намеком на возвращение игры. Marvel’s Avengers была удалена из цифровых магазинов после того, как Square Enix прекратила ее поддержку в 2023 году. Вместе с этим разработчики закрыли серверы, а купить игру официальными способами стало невозможно.

Ситуацию дополнительно подогрела недавняя утечка из Steam, в которой обнаружили проект с названием «Unannounced Marvel’s Avengers». Некоторые игроки связали его с новой обложкой PlayStation и предположили, что Crystal Dynamics может готовить переиздание Avengers — уже без части спорных элементов лутер-шутера.

Однако эта теория практически наверняка не соответствует действительности. Проект из утечки Steam был добавлен в базу еще в 2013 году, а связанные с ним материалы указывают на отмененную игру Marvel’s Avengers от THQ, которая существовала задолго до проекта Crystal Dynamics.

При этом в базе Steam действительно остается отдельная запись неназванного проекта, связанного с Avengers. Ее обновляли еще в прошлом году, но неизвестно, идет ли речь о находящейся в разработке игре или всего лишь о сохранившихся технических данных.