Arkane Lyon дали дополнительный месяц на решение своей судьбы - до 13 декабря

Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что студия Arkane Lyon — разработчик Dishonored и Deathloop — может быть вскоре закрыта в рамках масштабной волны сокращений в Xbox. Студия, которая в настоящее время работает над игрой Marvel’s Blade, по всей видимости, в той или иной форме покинет состав Xbox. Когда несколько месяцев назад генеральный директор игрового подразделения Microsoft Аша Шарма объявила о «перезагрузке», она прямо упомянула Arkane в числе студий, от которых компания планирует избавиться.

С тех пор Xbox практически не предоставляла информации о дальнейшей судьбе Arkane Lyon, однако благодаря материалу французского издания Le Monde появились новые подробности. Согласно отчёту, руководство Arkane Lyon должно до 13 ноября найти покупателя для студии. Если этого сделать не удастся, Microsoft, по всей видимости, закроет Arkane — так же, как она планирует поступить с британской студией Ninja Theory.

Срок, который Microsoft изначально отвела Arkane, был крайне сжатым: до 13 ноября оставалось всего несколько недель, и шансы на то, что студия успеет найти покупателя за столь короткий период, были невелики. Похоже, того же мнения придерживались и сотрудники Arkane Lyon: как сообщает Le Monde, представители профсоюза настаивали на продлении сроков консультаций.

Похоже, в Microsoft прислушались к этим требованиям: компания сообщила изданию PC Gamer, что «продлила период консультаций ещё на один месяц» — до 13 декабря. В Microsoft также отметили, что рассматривают различные варианты для Arkane Lyon, в частности — «поиск партнёра, который мог бы поддержать студию в процессе дальнейшей разработки». В компании подчеркнули, что это «ограниченное по времени продление» и что они по-прежнему «обязуются держать производственный совет в курсе всех событий на протяжении этого процесса». Французское трудовое законодательство подарило студии Arkane Lyon второй шанс

Если вы задаётесь вопросом, почему Microsoft до сих пор не закрыла эту студию, — ответ прост: она не может этого сделать. Как следует из названия, Arkane Lyon базируется во Франции, а согласно французскому трудовому законодательству, такие крупные студии, как Arkane, нельзя просто закрыть — сначала необходимо попытаться найти для них покупателя. Для поклонников компании это может стать облегчением, однако стоит понимать, что польза от этого закона проявится лишь в том случае, если покупатель действительно найдётся.

У некоторых могут возникнуть обоснованные сомнения относительно будущего Arkane, но авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что, по его личному мнению, Microsoft не станет закрывать студию. В социальной сети BlueSky он сообщил, что сейчас «рассматриваются различные варианты спасения Arkane Lyon», добавив, что был бы удивлён, если бы студию ликвидировали полностью. К его словам, конечно, стоит относиться с определённой осторожностью, но звучит это обнадёживающе.