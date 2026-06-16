Arkane Lyon может стать одной из жертв реструктуризации Xbox - сотрудники сообщают о тревожной атмосфере

Вокруг подразделения Xbox Game Studios вновь разгораются тревожные слухи. По данным журналиста Insider Gaming Майка Строу, внутри Microsoft обсуждаются возможные изменения, которые могут затронуть сразу несколько студий. В числе команд, чьё будущее вызывает наибольшие опасения у сотрудников, называются Compulsion Games и Arkane Lyon.

Важно отметить, что на данный момент речь идёт исключительно о неподтверждённой информации. Microsoft не делала официальных заявлений о закрытии каких-либо студий, а все сведения основаны на сообщениях источников и разговорах с сотрудниками компаний.

По словам Строу, некоторые работники обеих студий выражают серьёзную обеспокоенность после внутренних обсуждений и недавних решений Microsoft в игровом подразделении. Журналист утверждает, что общался в том числе с сотрудниками, занимающими высокие должности, которые опасаются, что их команды могут стать следующими кандидатами на реструктуризацию.

Особенно болезненно подобные слухи воспринимаются в контексте судьбы Arkane Austin. В 2024 году Microsoft закрыла студию после неудачного запуска Redfall, несмотря на её многолетнюю историю и вклад в развитие бренда Arkane. На этом фоне опасения сотрудников Arkane Lyon выглядят вполне объяснимыми.

Французская студия считается одной из самых успешных команд в составе Bethesda и Xbox. Именно Arkane Lyon отвечала за создание Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider и Deathloop. Сейчас коллектив работает над Marvel’s Blade — одним из самых ожидаемых эксклюзивов Xbox ближайших лет. После анонса в 2023 году игра практически исчезла из информационного поля, что лишь усиливает беспокойство части сообщества.

Не менее примечательно и упоминание Compulsion Games. Канадская студия недавно выпустила South of Midnight, которая получила в целом положительные отзывы за необычный визуальный стиль и атмосферу американского юга. До этого команда была известна по Contrast и We Happy Few.

Пока никаких признаков закрытия студий официально не существует, а разработка Marvel’s Blade, согласно недавним комментариям сотрудников Arkane, продолжается. Тем не менее сама по себе волна подобных слухов показывает, что после масштабных сокращений и реорганизаций последних лет внутри Xbox сохраняется нервозная атмосфера. Если сообщения источников окажутся хотя бы частично верны, ближайшие месяцы могут стать непростыми для ряда студий под крылом Microsoft.