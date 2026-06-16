Arkane Lyon может стать одной из жертв реструктуризации Xbox - сотрудники сообщают о тревожной атмосфере

Вокруг подразделения Xbox Game Studios вновь разгораются тревожные слухи. По данным журналиста Insider Gaming Майка Строу, внутри Microsoft обсуждаются возможные изменения, которые могут затронуть сразу несколько студий. В числе команд, чьё будущее вызывает наибольшие опасения у сотрудников, называются Compulsion Games и Arkane Lyon.
Важно отметить, что на данный момент речь идёт исключительно о неподтверждённой информации. Microsoft не делала официальных заявлений о закрытии каких-либо студий, а все сведения основаны на сообщениях источников и разговорах с сотрудниками компаний.
По словам Строу, некоторые работники обеих студий выражают серьёзную обеспокоенность после внутренних обсуждений и недавних решений Microsoft в игровом подразделении. Журналист утверждает, что общался в том числе с сотрудниками, занимающими высокие должности, которые опасаются, что их команды могут стать следующими кандидатами на реструктуризацию.
Особенно болезненно подобные слухи воспринимаются в контексте судьбы Arkane Austin. В 2024 году Microsoft закрыла студию после неудачного запуска Redfall, несмотря на её многолетнюю историю и вклад в развитие бренда Arkane. На этом фоне опасения сотрудников Arkane Lyon выглядят вполне объяснимыми.
Французская студия считается одной из самых успешных команд в составе Bethesda и Xbox. Именно Arkane Lyon отвечала за создание Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider и Deathloop. Сейчас коллектив работает над Marvel’s Blade — одним из самых ожидаемых эксклюзивов Xbox ближайших лет. После анонса в 2023 году игра практически исчезла из информационного поля, что лишь усиливает беспокойство части сообщества.
Не менее примечательно и упоминание Compulsion Games. Канадская студия недавно выпустила South of Midnight, которая получила в целом положительные отзывы за необычный визуальный стиль и атмосферу американского юга. До этого команда была известна по Contrast и We Happy Few.
Пока никаких признаков закрытия студий официально не существует, а разработка Marvel’s Blade, согласно недавним комментариям сотрудников Arkane, продолжается. Тем не менее сама по себе волна подобных слухов показывает, что после масштабных сокращений и реорганизаций последних лет внутри Xbox сохраняется нервозная атмосфера. Если сообщения источников окажутся хотя бы частично верны, ближайшие месяцы могут стать непростыми для ряда студий под крылом Microsoft.
Ладно
да баля, дайте челам игру выпустить и от её успеха или провала думойте что со студией делать. Че за токсичная норма во время разработки отменять игры и закрывать студии
Как можно просрать два отделения такой классной студии.
Если так, то очень жаль. Они не дожили до Dishonored 3.
Вон, даже Alien Isolation 2 анонсировали спустя столько лет...