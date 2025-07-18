Бюджет Marvel's Blade составит 94 млн евро, Star Wars Eclipse - 100 млн евро. AC Mirage разработали за 78 млн евро

Бюджет Marvel’s Blade от Arkane и Star Wars Eclipse от Quantic Dream, по-видимому, был раскрыт в новом правительственном отчёте, намекая на одну из самых дорогих игр студии на сегодняшний день.

Информация взята из недавнего отчёта, опубликованного Национальным собранием Франции, посвящённого налоговым льготам для творческих индустрий. В отчёте, обнаруженном пользователем X IanFich, подробно рассматриваются бюджеты различных игровых проектов, разрабатываемых во Франции.

Среди записей есть весьма конкретное упоминание игры от Arkane Studios, одобренной в 2023 году, с бюджетом более 94 миллионов евро (около 109 миллионов долларов США), из которых 91 миллион евро (около 105 миллионов долларов США) будет потрачен во Франции в период с 2023 по 2026 год. Название проекта не раскрывается, но, судя по срокам, студии и масштабу, он во многом совпадает с тем, что мы знаем о Marvel’s Blade.

В отчёте также упоминаются Star Wars: Eclipse и Assassin’s Creed Mirage.

Такова ситуация с игрой Star Wars Eclipse французской студии Quantic Dream, одобренной в 2021 году с прогнозируемым бюджетом почти в 100 миллионов евро, из которых 73 миллиона евро будут распределены по Франции с 2022 по 2025 год; или с игрой французской студии Ubisoft, одобренной в 2020 году с прогнозируемым бюджетом почти в 78 миллионов евро, включая 59 миллионов евро расходов во Франции с 2020 по 2023 год.



Ожидается, что эта динамика сохранится, учитывая амбициозные игры, одобренные с 2023 года, например, новую игру студии Arkane Studios, одобренную в 2023 году с бюджетом более 94 миллионов евро, включая 91 миллион евро расходов во Франции с 2023 по 2026 год.

Хотя в отчёте название Marvel’s Blade не упоминается, связать эти два факта несложно. Arkane Lyon в настоящее время работает только над одним официально подтверждённым проектом — Blade. Согласно предыдущим отчётам, студия официально перешла к полноценному производству игры в конце 2024 года, что идеально соответствует этим срокам.