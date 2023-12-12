Инсайд: вопрос эксклюзивности Marvel's Blade зависит исключительно от Bethesda, а не от Microsoft или Disney

Разработчики Dishonored и Prey на церемонии The Game Awards неожиданно анонсировали экшен по комиксам Marvel, который будет посвящен приключениям известного супергероя Блэйда. Экшен Marvel's Blade на данный момент не имеет особых подробностей о сюжете и геймплее, но в сообществе продолжают активно обсуждать будущий проект. Больше всего пользователей интересует вопрос консольной эксклюзивности игры, который, похоже, зависит исключительно от руководства Bethesda Softworks.
Официально разработчики и издатель игры Bethesda отказались комментировать вопрос эксклюзивности Marvel's Blade для консолей Xbox. Это стало причиной появления множества теорий о том, что, по слухам, это решение будет принимать Microsoft, владеющая компанией, или Disney, владеющая правами на персонажа. Однако, согласно новому инсайду, судьба игры находится полностью в руках Bethesda и Arkane Lyon.
Об этом стало известно редактору новостного портала Axios, которому удалось на днях пообщаться с главой игрового подразделения Disney. Руководитель намекнул журналисту, что политика Disney предполагает отдавать полную свободу разработчикам. Авторы игры могут самостоятельно выбирать творческое направление и бизнес-модель. Также редактор Axios отметил, что Microsoft не навязывает эксклюзивность, поскольку занята продвижением Game Pass.
Таким образом, если Marvel's Blade выйдет только на консолях Xbox, это будет решением руководства Bethesda, которые будут преследовать свои собственные цели.
Как будто бесезда может что то решать🤣🤣🤣🤣
Где-то мы это уже слышали.
Такого быть не может, потому что майкрософт во первых решает за бесезду сейчас после полного их слияния в этом году. А во вторых, основные платформы майкрософт не только икс бокс, а еще пк и икс клауд. Соответственно Блейд будет эксклюзивом их экосистемы а не конкретно одной консоли. Тоесть он выйдет везде где есть геймпасс, как неоднократно это говорил Фил Спенсер, все игры бесезды будут выходить эксклюзивно на платформы на которых есть геймпасс. А туда даже самсунговые телевизоры входят и телефоны. По сути единственная платформа на которой не будет Блейда это плойка
Учитывая, что до релиза 4-5 лет еще, вряд ли меньше, полагаю, решение будет напрямую зависеть от того, в каком положении будет Xbox, по части размера аудитории консолей и Геймпасса, к тому моменту.
4-5 лет не знаю, но точно года 2-3. Писали, что с 20 года работают над игрой
Игра не вышла и гемплея не видели. В след году может и узнаем платформы.
Слабые продажи + эксклюзивность, равно.. ок, можно и на ПС5. ))