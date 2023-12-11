Инсайдер утверждает, что работа над экшеном Marvel's Blade началась еще в 2020 году

Самым громким анонсом на прошедшей The Game Awards 2023 стал Marvel's Blade от разработчиков студии Arkane Lyon, которая создала Dishonored и Prey. Как сообщается, игроков ждет сюжетно ориентированный экшен для одного игрока с видом от третьего лица, действие которого разворачивается в огромной столице Франции. Авторы проекта заявили, что только недавно приступили к разработке игры, однако, согласно информации из инсайдерских источников, Marvel's Blade создается уже больше трех лет.
Интригующими подробностями о разработке делился авторитетный инсайдер и аналитик geronimo_73_. Он имеет прямые связи в европейских издательских компаниях, которые начали получать информацию о Marvel's Blade еще несколько лет назад.
По словам инсайдера, работа над Marvel's Blade началась в начале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса и сложностей в производстве провального проекта Redfall, создание игры о Блэйде было фактически заморожено на год. Arkane Lyon возобновила работу над проектом в 2022 году и во второй половине года активно приступила к производству игры, привлекая всех сотрудников и контрагентов.
Ожидается, что разработка Marvel's Blade займет еще 1-2 года, поэтому релиз состоится не раньше конца 2024 года.
Не очень понял причем здесь вообще редфолл, его другая студия делала, в этот момент Аркейн Лион делали Дезлуп который в 21 году вышел. В 22 году они выпустили дезлуп уже на бокс с новым контентом, соответственно после этого поэтому и пошла разработка Блейда полным ходом.
Надеюсь будет годно.