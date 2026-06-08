Marvel's Blade может быть отменена: проект Marvel от Arkane Lyon оказался в зоне риска

Журналист Джефф Грабб во время эфира Giant Bomb заявил, что игра Blade, над которой работает Arkane Lyon, возможно, была отменена. По его словам, проект по «Дневному ходоку» сейчас находится в неопределённом состоянии, хотя официального подтверждения от издателя пока нет. Важно отметить, что параллельно он уточнил: игра про Железного человека от EA Motive всё ещё активно разрабатывается.

Ситуация вокруг Blade выглядит особенно тревожно, учитывая, что проект был анонсирован ещё в 2023 году, после чего о нём практически не появлялось новой информации. Подобное затишье обычно не предвещает ничего хорошего, и в индустрии это уже стало своеобразным «красным флагом», хотя окончательные выводы делать рано.

Интересно, что изначально Marvel Games подчёркивала амбициозность сотрудничества с Arkane Lyon, называя студию «бескомпромиссными творцами» и отмечая их опыт в создании инновационного геймплея. На бумаге всё выглядело как идеальное сочетание: стильная студия и мрачный персонаж с большим потенциалом для взрослого экшена.

Однако на фоне отсутствия демонстраций и новых деталей проект всё чаще начинает восприниматься скорее как идея, чем как полноценная игра в активной разработке. И в этом смысле ситуация напоминает множество других анонсированных, но долго «молчащих» проектов, судьба которых в итоге оказывалась печальной.

Пока официальных заявлений об отмене нет, и остаётся надежда, что Blade просто находится в сложной стадии разработки. Но чем дольше длится тишина, тем сильнее сомнения — особенно в индустрии, где молчание часто говорит громче любых пресс-релизов.