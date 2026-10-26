Microsoft может отказаться от Marvel's Blade из-за дорогой лицензии Marvel и риска не окупить разработку

Microsoft может пересмотреть судьбу Marvel’s Blade, несмотря на сообщения о том, что игра уже близка к завершению. По словам инсайдера Джеза Кордена, прозвучавшим в подкасте XB2, компания опасается, что затраты на разработку и использование лицензии Marvel окажутся слишком высокими, а продажи не позволят вернуть вложенные средства.

Корден обратил внимание на экономическую сторону проекта: чтобы получить ощутимую прибыль, Marvel’s Blade, вероятно, придётся продать очень большим тиражом. При этом точный бюджет игры и внутренние прогнозы Microsoft неизвестны. Поэтому пока нельзя сказать, насколько серьёзны финансовые риски и действительно ли компания рассматривает отмену как один из вариантов.

В качестве возможного ориентира обсуждается ситуация с Marvel’s Wolverine от Insomniac Games. Однако сравнение не вполне однозначно: популярность Росомахи и узнаваемость Блейда могут различаться, а значит, рассчитывать на одинаковый коммерческий результат было бы рискованно. Сам Корден допускает, что Microsoft может усомниться в целесообразности дальнейших вложений, если ожидаемые продажи не оправдают затрат.

Ситуацию осложняет будущее Arkane Lyon, разработчика игры. В октябре сообщалось, что Microsoft ищет партнёра или покупателя для студии, а под угрозой оказались около 217 рабочих мест. Представитель компании подтвердил, что она продолжает изучать варианты, которые позволят поддержать студию и довести проект до коммерческого выпуска. Позднее Microsoft также сообщила о продлении консультационного периода ещё на месяц.

По словам представителя профсоюза, работа над Marvel’s Blade приближается к завершению. Однако это заявление сотрудников, а не официальный отчёт разработчиков: точная стадия производства и объём оставшейся работы не раскрываются. Тем не менее отмена игры на позднем этапе могла бы означать, что значительная часть уже вложенных ресурсов не принесёт результата.

Пока Microsoft не объявляла об отмене Marvel’s Blade. У проекта остаётся шанс продолжить разработку при поддержке партнёра, но финансовые опасения, о которых рассказал Корден, добавляют неопределённости. В ближайшее время многое будет зависеть от того, удастся ли найти решение для Arkane Lyon и сочтёт ли Microsoft дальнейшие вложения оправданными.