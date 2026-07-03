По словам Джеффа Грабба, Marvel's Blade требует больше времени на разработку, но Microsoft не готова за это платить

Marvel's Blade от Arkane Studios в последнее время находится в центре слухов, журналисты указывают на возможную отмену проекта и даже закрытие студии.

По словам журналиста Джеффа Грабба из Giant Bomb, Blade уже находится на очень продвинутой стадии разработки, и Arkane надеялась начать демонстрировать её в этом году. Однако игре всё ещё требуется больше времени на разработку, и, как сообщается, Microsoft не готова за это платить.

Сообщается, что разработка Blade находится на продвинутой стадии. Они собирались начать показывать её позже в этом году и, возможно, даже выпустить в следующем году. Кажется, эта игра могла бы приносить прибыль, если бы была хорошей. Возможно, она таковой не является, но, похоже, ей нужно было больше времени, а Microsoft не хочет за это платить.

По словам журналиста, решение прекратить инвестиции в проекты и даже закрыть студии стало бы способом сделать Xbox «легче» в будущем, особенно если Microsoft решит продать подразделение другой компании.

Мне кажется, что Xbox находится на закате своей истории, и эти решения направлены на то, чтобы сделать его максимально «лёгким», независимо от того, что ждёт его в будущем, будь то под управлением Microsoft или путём продажи Xbox другой компании.

Несмотря на это, сам Грабб подчёркивает, что он не подтвердил отмену игры или официальное закрытие Arkane, что пока оставляет ситуацию открытой.

Джейсон Шрайер из Bloomberg подтвердил на форуме ResetEra, посвящённом релизам, что 2027 год кажется вполне реальным, хотя сам признает, что не может подтвердить судьбу игры или студии «со 100% уверенностью» на данный момент. Сочетание двух сообщений рисует картину проекта, который был близок к выходу на рынок, но, возможно, был задержан финансовым решением Microsoft.