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Marvel's Blade 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 144 оценки

По словам Тодда Говарда, работа над Marvel's Blade идет отлично

monk70 monk70

Слухи о возможной отмене Marvel's Blade недавно усилились после того, как игра не была представлена ​​на Summer Game Fest 2026, но представители проекта уже попытались успокоить фанатов.

Концептуальный художник и помощник арт-директора студии, Жан-Люк Монне ранее подтвердил, что игра все ещё находится в разработке, заверив, что проект остаётся активным.

Теперь новое обновление поступило непосредственно от Тодда Говарда, главы Bethesda Game Studios, в интервью Entertainment Weekly. По его словам, команда Arkane Studios добивается хороших результатов в работе над игрой.

Я не могу сказать, когда мы покажем больше, но я видел кое-что вчера [21 мая, дата интервью], и люди из Arkane разработчик делают действительно отличную работу.

Marvel's Blade всё ещё находится в разработке и пока не имеет установленной даты релиза.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Valtar

Тодд, можно и над 6 свитками работа будет идти прекрасно?

1
Neikxi

Отлично будем в крови купатся, валятся, и наслаждатся

1
FairUlu

По сути это почти что планируемая к выходу игра про Росомаху (понятное дело, с другим героем и лором). Так что авторы могут перенимать опыт в повествовании и технических тонкостях.