По словам Тодда Говарда, работа над Marvel's Blade идет отлично

Слухи о возможной отмене Marvel's Blade недавно усилились после того, как игра не была представлена ​​на Summer Game Fest 2026, но представители проекта уже попытались успокоить фанатов.

Концептуальный художник и помощник арт-директора студии, Жан-Люк Монне ранее подтвердил, что игра все ещё находится в разработке, заверив, что проект остаётся активным.

Теперь новое обновление поступило непосредственно от Тодда Говарда, главы Bethesda Game Studios, в интервью Entertainment Weekly. По его словам, команда Arkane Studios добивается хороших результатов в работе над игрой.

Я не могу сказать, когда мы покажем больше, но я видел кое-что вчера [21 мая, дата интервью], и люди из Arkane разработчик делают действительно отличную работу.

Marvel's Blade всё ещё находится в разработке и пока не имеет установленной даты релиза.