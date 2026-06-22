По словам Тодда Говарда, работа над Marvel's Blade идет отлично

Слухи о возможной отмене Marvel's Blade недавно усилились после того, как игра не была представлена на Summer Game Fest 2026, но представители проекта уже попытались успокоить фанатов.
Концептуальный художник и помощник арт-директора студии, Жан-Люк Монне ранее подтвердил, что игра все ещё находится в разработке, заверив, что проект остаётся активным.
Теперь новое обновление поступило непосредственно от Тодда Говарда, главы Bethesda Game Studios, в интервью Entertainment Weekly. По его словам, команда Arkane Studios добивается хороших результатов в работе над игрой.
Я не могу сказать, когда мы покажем больше, но я видел кое-что вчера [21 мая, дата интервью], и люди из Arkane разработчик делают действительно отличную работу.
Marvel's Blade всё ещё находится в разработке и пока не имеет установленной даты релиза.
Тодд, можно и над 6 свитками работа будет идти прекрасно?
Отлично будем в крови купатся, валятся, и наслаждатся
По сути это почти что планируемая к выходу игра про Росомаху (понятное дело, с другим героем и лором). Так что авторы могут перенимать опыт в повествовании и технических тонкостях.