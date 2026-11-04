Профсоюз Arkane Lyon обвинил Microsoft в саботаже разработки Marvel's Blade и подрыве будущего студии

Французский профсоюз STJV, представляющий интересы сотрудников Arkane Lyon, выступил с резкой критикой Microsoft. Разработчики утверждают, что корпорация сама создала проблемы, которыми теперь оправдывает возможное закрытие студии и прекращение работы над Marvel's Blade.

По словам профсоюза, на протяжении 19 месяцев Arkane не могла нанимать новых сотрудников. Это замедлило разработку и увеличило её стоимость. При этом STJV заявляет, что работа над Marvel's Blade продолжается нормально, а качество проекта соответствует уровню предыдущих игр студии. Возникшие задержки профсоюз считает искусственно созданными ограничениями со стороны Microsoft.

Представители сотрудников также утверждают, что Arkane остаётся прибыльной, но её финансовые результаты недостаточно высоки для Microsoft. Они критикуют условия возможных сокращений и заявляют, что корпорация завышает стоимость студии в переговорах с потенциальными покупателями. Среди тех, кто, по сообщениям СМИ, интересовался приобретением Arkane Lyon, называлась Ubisoft.

STJV требует дать сотрудникам право голоса при выборе будущего владельца студии. Если же закрытие неизбежно, профсоюз настаивает на компенсации в размере 200 тысяч евро, двухлетней помощи с поиском работы, поддержке переобучения и создании новых студий.

Пока Microsoft публично не ответила на обвинения. Будущее Arkane Lyon и Marvel's Blade остаётся неопределённым, а заявления профсоюза отражают позицию сотрудников и не подтверждены независимой проверкой.