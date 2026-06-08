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Marvel's Blade 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 141 оценка

Разработчик Marvel's Blade опроверг спекуляции о закрытии проекта; журналист Джефф Грабб отказался от своих слов

monk70 monk70

Одной из игр, отсутствовавших на Xbox Games Showcase и Summer Game Fest, была грядущая Marvel’s Blade от Arkane Studios. Хотя её отсутствие заставило некоторых фанатов строить худшие предположения, по крайней мере один из членов команды Arkane Studios сообщил, что беспокоиться не о чем.

Хотя Arkane Studios пока не опубликовала официального ответа на эти обсуждения, один из членов команды всё же высказался, чтобы пресечь спекуляции. Арт-директор Arkane Studios Жан-Люк Монне ответил на твит, обсуждавший проект. В оригинальном твите говорилось: «Пожалуйста, скажите мне, что вы живы, @ArkaneStudios. Это важно для моего психического здоровья». Монне ответил гифкой из «Во все тяжкие» с простой фразой: «Дайте нам готовить».

Marvel's Blade может быть отменена: проект Marvel от Arkane Lyon оказался в зоне риска

В дополнение к комментарию Монне, к обсуждению подключился и инсайдер индустрии Джефф Грабб, заявивший, что, по его мнению, игра не закрыта. После того, как Грабб обсудил отсутствие игры на Xbox Games Showcase, начали распространяться слухи об отмене, но в ответ он объяснил: «Я просто предположил. С тех пор я проверил информацию. Похоже, есть причины, по которым мы её не видели, но эти причины не связаны с проблемами в игре. Она не закрыта».

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Супер, жду))

6
Константин335

Отличные новости

4
Diablonos

О? Redfall 2 с главным героем ниггером ещё подаёт признаки жизни? Никак они **** не научатся....

3
UralGames83Ru

Хвала небесам 😉👍

2
Neikxi

Вот это правильно, вот это правильно. Нужно будет людишек рубить.

1
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