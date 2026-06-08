Разработчик Marvel's Blade опроверг спекуляции о закрытии проекта; журналист Джефф Грабб отказался от своих слов

Одной из игр, отсутствовавших на Xbox Games Showcase и Summer Game Fest, была грядущая Marvel’s Blade от Arkane Studios. Хотя её отсутствие заставило некоторых фанатов строить худшие предположения, по крайней мере один из членов команды Arkane Studios сообщил, что беспокоиться не о чем.

Хотя Arkane Studios пока не опубликовала официального ответа на эти обсуждения, один из членов команды всё же высказался, чтобы пресечь спекуляции. Арт-директор Arkane Studios Жан-Люк Монне ответил на твит, обсуждавший проект. В оригинальном твите говорилось: «Пожалуйста, скажите мне, что вы живы, @ArkaneStudios. Это важно для моего психического здоровья». Монне ответил гифкой из «Во все тяжкие» с простой фразой: «Дайте нам готовить».

В дополнение к комментарию Монне, к обсуждению подключился и инсайдер индустрии Джефф Грабб, заявивший, что, по его мнению, игра не закрыта. После того, как Грабб обсудил отсутствие игры на Xbox Games Showcase, начали распространяться слухи об отмене, но в ответ он объяснил: «Я просто предположил. С тех пор я проверил информацию. Похоже, есть причины, по которым мы её не видели, но эти причины не связаны с проблемами в игре. Она не закрыта».