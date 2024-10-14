Руководитель Arkane Studios уже гордится экшеном в Marvel's Blade и с нетерпением ждет возможности показать игру публике

В конце прошлого года на церемонии The Game Awards 2023 был анонсирован интригующий приключенческий экшен Marvel's Blade, основанный на серии комиксов "Блейд". Производством игры занимается известная команда разработчиков из Arkane Studios, создатели Dishonored, Prey и Deathloop. Подробности о будущей игре пока держатся в секрете, но один из руководителей студии уже открыто заявил, что он "гордится" проделанной работой.
Глава Arkane Studios Себастьен Миттон в рамках 25-й годовщины студии отметил, что команда всегда стремилась предложить игрокам увлекательный и уникальный игровой процесс. В Marvel's Blade разработчики обещают сохранить эту традицию, несмотря на тесную связь проекта с комиксами. Миттон не спешит раскрывать подробности геймплея, обещая сделать это, когда придет нужное время. Пока он лишь отметил, что гордится достигнутым результатом.
Я чертовски горжусь Marvel's Blade. Нам еще многое предстоит сделать, но мы уже на правильном пути. Я с нетерпением жду возможности рассказать и показать гораздо больше о игре.
Marvel's Blade создается для ПК и Xbox. По слухам, игра выйдет не раньше 2025 года.
Да какой гордится. Там уже видно что они очередной шлак делают в стиле провалившегося Redfall. Просто прикрутили немного сюжета и Блэйда и здраствуйте, я вам покушать принёс... // Александр Уразметов
Ротик заверни, пока не поздно
А то что ты сделаешь?
// Алексей Евреинов
Один заголовок уже настораживает, вместо того что бы гордиться лучше бы учли всю критику игроков и фанатов своих игр, конечно после Deathloop и Redfall уже с трудом верится в годную игру, но очень хочется надеяться что Арканы всё таки сделают Блейда в духе своих старых, годных игр Dishonored 1,2, Prey, Dark Messiah, очень надеюсь тут будет хорошо проработанная стелс механика, тонна интересных способностей, способов и вариантов прохождения, (конечно же тут должна быть куда более разнообразная, проработанная и качественная боёвка чем в том же Dishonored (там кроме способностей разнообразия в рукопашке было мало а тут всё таки сеттинг обязывает), с большим количеством ударов, комбин, добиваний и расчленёнка) опять же влияние на персонажей, мир игры и концовки как собственно в этих играх, променял бы кучу игр на ещё одну подобную игру.
Мне в свое время очень зашел прей и долго ждал продолжение, но от нынешней аркейн вообще не хочу продолжение чтобы не шкварили игру, а про блейда можно даже не мечтать будет очередной левацкий высер приправлен плохим качеством самой игры.
Очень хочется посмотреть геймплей)
Это конечно не Dishonored 3, но сойдёт