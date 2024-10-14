Руководитель Arkane Studios уже гордится экшеном в Marvel's Blade и с нетерпением ждет возможности показать игру публике

В конце прошлого года на церемонии The Game Awards 2023 был анонсирован интригующий приключенческий экшен Marvel's Blade, основанный на серии комиксов "Блейд". Производством игры занимается известная команда разработчиков из Arkane Studios, создатели Dishonored, Prey и Deathloop. Подробности о будущей игре пока держатся в секрете, но один из руководителей студии уже открыто заявил, что он "гордится" проделанной работой.

Глава Arkane Studios Себастьен Миттон в рамках 25-й годовщины студии отметил, что команда всегда стремилась предложить игрокам увлекательный и уникальный игровой процесс. В Marvel's Blade разработчики обещают сохранить эту традицию, несмотря на тесную связь проекта с комиксами. Миттон не спешит раскрывать подробности геймплея, обещая сделать это, когда придет нужное время. Пока он лишь отметил, что гордится достигнутым результатом.

Я чертовски горжусь Marvel's Blade. Нам еще многое предстоит сделать, но мы уже на правильном пути. Я с нетерпением жду возможности рассказать и показать гораздо больше о игре.

Marvel's Blade создается для ПК и Xbox. По слухам, игра выйдет не раньше 2025 года.