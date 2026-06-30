СМИ: Microsoft действительно может отменить Marvel's Blade на фоне масштабной реструктуризации Xbox

Слухи о возможной отмене Marvel’s Blade получили новое подтверждение. Если ранее об этом сообщал журналист Джефф Грабб, то теперь аналогичную информацию опубликовало издание The Verge, сославшись на собственные источники внутри Microsoft.

По данным издания, компания рассматривает возможность отмены проекта в рамках масштабных сокращений игрового подразделения Xbox. Источники утверждают, что разработка Marvel’s Blade столкнулась с переносом сроков — внутренний релиз якобы сдвинулся с 2026 на конец 2027 года, а бюджет проекта значительно вырос.

Кроме того, The Verge сообщает, что Microsoft изучает возможность продажи Arkane Lyon, которая занимается игрой. Если покупателя найти не удастся, студию могут закрыть вместе с рядом других команд Xbox.

Официально Microsoft информацию не подтверждала. Однако это уже второй крупный источник за последний месяц, сообщающий о неопределённом будущем Marvel’s Blade, что может свидетельствовать о серьёзных изменениях внутри Xbox на фоне готовящейся волны сокращений.