СМИ: Ubisoft и другие издатели борются за покупку создателей Dark Messiah, Dishonored и Marvel's Blade у Microsoft

Как сообщается, Microsoft получила сразу несколько официальных предложений о покупке культовой студии Arkane Studios, известной по Dark Messiah сериям Dishonored, экшену Deathloop и находящейся в разработке Marvel’s Blade. Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщил журналист агентства Bloomberg Джейсон Шрайер.

Главным претендентом на приобретение именитой команды неожиданно выступили Ubisoft, которые совсем недаво сокращали свой штат студий. Кроме того, свои заявки направили как минимум две другие крупные игровые компании, а само руководство Xbox параллельно изучает сценарий выкупа студии ее собственным менеджментом. Финансовые условия потенциальных сделок пока не раскрываются, и окончательное соглашение на данный момент еще не подписано. Представитель игрового подразделения Microsoft подтвердил, что компания рассматривает различные варианты до установленного внутреннего дедлайна в декабре.

Ожидается, что переход под крыло нового владельца позволит Arkane Lyon сохранить финансирование и спокойно завершить производство экшена Marvel’s Blade. Пока судьба студии остается неизвестной, однако для них найти любой новый дом даже в лице Ubisoft будет куда более благоприятным исходом, нежели оказаться просто закрытыми и распущенными — как недавно поступили с культовой студией BioWare и ее легендарным наследием.

Продажа Arkane стала прямым следствием курса нового генерального директора Xbox Аши Шармы, которая в рамках оптимизации расходов и повышения маржинальности бизнеса запустила процесс избавления от сторонних активов. Сестринская студия Arkane Austin была закрыта Microsoft еще в 2024 году после провала Redfall, однако высокий творческий авторитет лионского офиса и работа над крупной лицензией Marvel позволили студии избежать прямой ликвидации и привлечь внимание крупных инвесторов.