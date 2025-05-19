Судя по списку ваканский, Marvel's Blade получит поддержку модов через Creation Kit

С момента первого показа Marvel’s Blade во время мероприятия Game Awards 2023 фанаты были в восторге от нее. Однако с тех пор об игре было раскрыто совсем немного, но Arkane Studios теперь неосознанно подтвердила важную деталь.

Новый список вакансий, опубликованный ZeniMax Media для тестировщика-разработчика, указывает на то, что крупная игра Xbox, как ожидается, теперь будет иметь официальную поддержку модов. Это может иметь огромные последствия для долгожданного будущего проекта.

В списке вакансий даже кратко упоминается желание иметь опыт работы со знаменитым Creation Kit от Bethesda, что предполагает, что Marvel’s Blade может использовать инструмент для официальной поддержки модов. Это может сделать моддинг значительной частью в остальном чисто однопользовательского опыта.

Однако ничего, кроме этих мелочей, пока не подтверждено, что делает приключенческую игру от третьего лица еще более загадочной. Поклонники надеются наконец увидеть официальный игровой процесс в этом году, скорее всего, на предстоящем мероприятии Xbox Games Showcase 8 июня 2025 года.

Для тех, кто не в курсе, Marvel's Blade, как ожидается, выйдет в 2027 году и, как говорят, находится в разработке уже несколько лет. Она должна выйти на Xbox Series X|S и ПК, в то время как запуск на PS5 остается неподтвержденным.