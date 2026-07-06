Том Уоррен: бюджет Marvel's Blade превысил запланированный, а разработка игры была внутренне отложена

По данным журналиста Тома Уоррена из The Verge, разработка Marvel's Blade столкнулась с серьёзными трудностями: проект якобы превысил первоначальный бюджет и был внутренне отложен. На этом фоне Microsoft начала пересматривать будущее студии Arkane Lyon, отвечающей за игру.

Официально Microsoft не подтверждала информацию о состоянии разработки Marvel's Blade, однако уже объявила, что руководство Arkane Lyon запустило обязательный во Франции процесс консультаций для рассмотрения «возможных стратегических вариантов» дальнейшего развития студии. Одним из возможных сценариев источники называют её продажу новому владельцу.

Консультационный процесс может занять несколько месяцев, после чего Microsoft примет окончательное решение. При этом компания отдельно подчеркнула, что в рамках текущей реструктуризации ни одна из официально анонсированных игр внутренних студий Xbox не была отменена, что оставляет Marvel's Blade шанс продолжить разработку.