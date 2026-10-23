"Удивлюсь, если студию закроют" - Джейсон Шрайер считает, что Arkane Lyon найдёт покупателей

Студия Arkane Lyon борется за выживание после того, как Xbox объявила о планах по её закрытию. Французское законодательство предоставляет студии трёхмесячный срок для поиска покупателя. Несмотря на заявления о финансовых трудностях, работа над игрой Marvel’s Blade продолжается, и существуют определённые шансы на спасение студии.

Джейсон Шрайер из Bloomberg подтвердил эту информацию и выразил ещё больше оптимизма по поводу возможного спасения Arkane Lyon:

Позвольте поделиться кое-чем позитивным: несмотря на все мрачные заголовки, насколько мне известно, сейчас активно прорабатываются несколько сценариев, которые могут спасти Arkane Lyon.

Он, впрочем, предостерегает, что в ходе переговоров всё может измениться, однако добавляет:

Я удивлюсь, если студию в итоге закроют.

Существует вероятность, что Arkane Lyon сможет стать независимой компанией — как это уже произошло с некоторыми другими студиями Xbox, — либо ее приобретёт другой издатель (тем более что такая сделка могла бы включать права на игру Marvel’s Blade).