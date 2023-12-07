Утечка: Arkane покажет свою новую игру на The Game Awards и это совсем не Dishonored 3

В сети активно обсуждают список возможных премьер в рамках церемонии The Game Awards, которая пройдет уже этой ночью. Наиболее широкую огласку получил слух об анонсе новой игры Arkane Lyon, которые в прошлом подарили игрокам культовые Dishonored и Prey. Вполне ожидаемо было увидеть на трансляции анонсы именно продолжения этих популярных игр, однако фанатов ждет настоящий сюрприз. Авторитетный инсайдер под ником Shinobi602 раскрыл таинственную премьеру от студии Arkane.

Несмотря на сообщения некоторых инсайдеров, нас ждет совсем не анонс продолжения знаменитой серии Dishonored. Напротив, Arkane, одна из немногих студий, которая не боится экспериментов, и поэтому вновь собирается выпустить совершенно новую для себя игру с уникальным дизайном и геймплеем. Инсайдер Shinobi602 в своих публикациях настаивает на том, что разработчики на The Game Awards смогут "удивить всё игровое сообщество".

Автор утечек не стал вдаваться в подробное объяснение своих слов. По его словам, пока студия не готова представить Dishonored 3, но вместо него появится не менее крутой анонс. Как ожидается, в рамках церемонии награждения будет представлена сюжетная игра про известного супергероя из комиксов Marvel — Блэйд. Если верить сообщениям от других инсайдеров, это станет главным анонсом The Game Awards, который произойдет уже в конце трансляции шоу. Сам релиз игры состоится только в 2025 году. В рамках премьеры будет показан только небольшой тизер, поэтому подробностей об игре придется подождать какое-то время.