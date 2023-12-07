Утечка: Arkane покажет свою новую игру на The Game Awards и это совсем не Dishonored 3

В сети активно обсуждают список возможных премьер в рамках церемонии The Game Awards, которая пройдет уже этой ночью. Наиболее широкую огласку получил слух об анонсе новой игры Arkane Lyon, которые в прошлом подарили игрокам культовые Dishonored и Prey. Вполне ожидаемо было увидеть на трансляции анонсы именно продолжения этих популярных игр, однако фанатов ждет настоящий сюрприз. Авторитетный инсайдер под ником Shinobi602 раскрыл таинственную премьеру от студии Arkane.
Несмотря на сообщения некоторых инсайдеров, нас ждет совсем не анонс продолжения знаменитой серии Dishonored. Напротив, Arkane, одна из немногих студий, которая не боится экспериментов, и поэтому вновь собирается выпустить совершенно новую для себя игру с уникальным дизайном и геймплеем. Инсайдер Shinobi602 в своих публикациях настаивает на том, что разработчики на The Game Awards смогут "удивить всё игровое сообщество".
Автор утечек не стал вдаваться в подробное объяснение своих слов. По его словам, пока студия не готова представить Dishonored 3, но вместо него появится не менее крутой анонс. Как ожидается, в рамках церемонии награждения будет представлена сюжетная игра про известного супергероя из комиксов Marvel — Блэйд. Если верить сообщениям от других инсайдеров, это станет главным анонсом The Game Awards, который произойдет уже в конце трансляции шоу. Сам релиз игры состоится только в 2025 году. В рамках премьеры будет показан только небольшой тизер, поэтому подробностей об игре придется подождать какое-то время.
Жаль, третья часть в этом интересном сеттинге была бы кстати. Особенно если будет больше похожа на первую, чем на вторую.
Чем именно похожа? Вторая вроде бы тоже хорошая вышла.
Вторая тоже хорошая, хотя мне показалась с меньшими локациями и более линейной. А вот где за однорукую тетку играешь - вообще не понравилось.
А сюжет для продолжения знаменитой серии, из пальца что ли опять высасывать? Вроде у серии было логическое завершение. Вот продолжение Прей,это другое дело.
Это же почти Redfall 2
И практически половина Халфлайф 3 :)
Ага эти эксперименты уже их спустили в выгребную яму,раньше их на руках носили теперь же пинают как только появляется первый трейлер по их новой игре,клепают шлак который с торрента качать не будешь,не то что покупать.
Всего одна неудачная игра не перечеркивает все заслуги компании, ошибиться может каждый, только каждый ли извлечёт урок из этой ошибки - вот что важно.
Если по твоему мертворождённый Deathloop удачный (хотя это определение вообще не к месту) у меня вопросов нет.
"Мертворожденный" в каком смысле? У них из коммерчески успешных игр за всё время только Dishonored 1 и Deathloop как раз, получается игра зашла даже большему количеству людей.
Сам не играл, но уверен что игра явно не плохая как минимум.
В смысле что он нахрен ни кому не нужен,форум по игре помер ещё на релизе,какой то тупой день сурка даже без нормальной возможности сохраниться,меня хватило на несколько часов после чего я его снёс вместе с репаком,Dishonored 1,2,Prey,Dark Messiah я проходил кучу раз с огромным удовольствием,да и покупал я эти игры тоже с удовольствием,а эти два последних выыкидыша Арканов мне за бесплатно не нужны.
Редфейла было мало)))
Они скатились. Не факт, что выберутся из ямы в которую сами себя и загнали.
Идея норм. Посмотрим на результат.
Дисхорнед в вампирской стилистике?))
Ахахах Рэдфолл 2.0
Может прей 2, если не дизоноред, только не пупа и лупа.
Расходимся:)
До сих пор помню игру Blade на PS1 2000 года, зачетная игрушка
Игра по Блейду? Любопытно.
марвеловский хайптрейн давно уехал.
XBOX only?
Ну они после дополнения к Прей упоролись в рогалики. Мне например этот жанр не нравится, так что и эту игру жду с опаской. Если опять будет бесконечное повторение то ну его, не моё это... Да и вообще с учётом что шоу обещает быть рекламой майков то скорее, всего увидим кучу cgi роликов и ни одной настоящей игры.
Уэсли еще живой?
Так Prey делала студия в Остине, а не Lyon.
Я вот вообще не пойму почему еще до сих пор со времен ps 1 не выпустили игру про блейда или хотя бы ремейк.
Какой я вижу игру про Блейда:город,преимущественно ночной,тачка,байк обязательно,зачищать различные клубы и сходки вампиров,все это естественно с диким рубиловом,ненавязчивыми красивыми комбо,стрельбой,прокачка,какие нибудь варианты костюмов разные. Ну это если в общем плане)
ОООО! Пусть будет Блэйд. Давно не было игр по блэйду. Было бы лучше для марвел если бы они сосредоточились на качестве игр. Так много анонсов игр по Марвел может сыграть с ними злую шутку. Все мы видели к чему это привело в киноиндустрии.
А я Prey 2 больше жду, ну и Dishonored тоже!))
Мда..... уж лучше б наверное все таки Dishonored. Учитывая последние игры Arkane могу сказать сразу коротко: Игра провалится.
Что ж их все на негров тянет.
Фетиш на
Ремейк Тёмной мессии в студию... без хаха это мощный ход, который вытащит студию из ..... ибо новый Диз уже не особо надо ибо история завершена, ибо многие не знакомы с данной классикой ,которая по сути и дала своё начало студии ...
Не вытащит. Ремейкать мессию смысла нет. Игра не плоха, но кроме битв и геймплея на шесть часов там ничего нет. Да и не особо она устарела. Играется и сейчас приятно.
А вот аркс да. Его нужно делать.
Ну.... идея хорошая. Главное, чтобы не обделались как с Дезпул и Редфол
>разработчики на The Game Awards смогут "удивить всё игровое сообщество".
>будет представлена сюжетная игра про известного супергероя из комиксов Marvel — Блэйд
игровое сообщество: