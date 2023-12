Disney по-прежнему готова сотрудничать с Eidos Montreal и Crystal Dynamics для создания новых игр

Несмотря на коммерческий провал Avengers и Guardians of the Galaxy, Disney по-прежнему открыта к будущему сотрудничеству с Eidos Montreal и Crystal Dynamics.

Много лет назад японский издатель игр Square Enix сделал неожиданное заявление: Она работает над двумя играми по вселенной Marvel, а ее команды Deus Ex и Tomb Raider возглавляют производство. Одной из них была игра по мотивам "Мстителей", которая в итоге провалилась, а второй - отличная однопользовательская игра Guardians of the Galaxy, которая также "не оправдала ожиданий".

Провалы один за другим привели к значительным убыткам, что заставило Square Enix продать все свое западное игровое подразделение, включая разработчиков Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Embracer Group приобрела эти студии в результате знаменательной сделки стоимостью 300 миллионов долларов. В настоящее время Eidos создает новую игру Tomb Raider, а Crystal Dynamics, как считается, возвращается к Deus Ex.

Но как насчет новых игр Marvel? Может быть, проект по "Звездным войнам"?

Шон Шоптау, старший вице-президент по глобальным играм и интерактивным развлечениям компании Disney, говорит, что он не против снова поработать с обеими студиями над будущими проектами.

"Мы бы вернулись и снова поработали с этими студиями. Это отличные студии, отличные партнеры", - сказал Шоптау в интервью Стивену Тотило из Axios.

Далее Шоптау рассказал о важности подхода Disney к играм от сторонних разработчиков и о том, почему партнеры-издатели так важны: "Игры действительно сложно делать. Если у вас есть отличный IP. Если у вас есть отличная история. Знаете, это все равно непросто".