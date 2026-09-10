Фанаты Marvel's Guardians of the Galaxy просят сиквел после анонса версии для Switch 2

Неожиданное возвращение Marvel’s Guardians of the Galaxy спустя пять лет после релиза вызвало новую волну интереса к игре. После анонса версии для Nintendo Switch 2 фанаты уже массово просят Marvel и Eidos-Montréal сделать полноценный сиквел.

Во время Nintendo Direct было объявлено о Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition — обновлённой версии игры для Switch 2 с дополнительным контентом и новыми костюмами персонажей. Для поклонников это стало неожиданным возвращением серии, которую многие уже считали забытой.

В комментариях к анонсу игроки практически сразу начали требовать продолжение. Фанаты называют оригинал недооценённой игрой и призывают Marvel не ограничиваться переизданием, а наконец дать серии вторую часть.

Некоторые поклонники предполагают, что новый релиз может стать своеобразной проверкой интереса к франшизе. Если версия для Switch 2 найдёт новую аудиторию, у Marvel и Eidos-Montréal появится дополнительный повод задуматься о продолжении.

При этом оригинальная Guardians of the Galaxy не стала коммерческим хитом, несмотря на хорошие отзывы. Спустя год после релиза разработчики сообщали о 8 млн игроков, хотя значительную часть аудитории игра получила благодаря сервисам вроде Xbox Game Pass.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition выйдет на Switch 2 5 ноября.