Фильм "Стражи Галактики 3" заставил многих поделится приятными впечатлениями от игры Eidos Montrreal ©

Успех "Стражей Галактики 3", похоже, напомнил всем о том, насколько замечательной была игра Guardians of the Galaxy от , поскольку по всем социальным сетям стали появляться положительные упоминания ее.

После нескольких болезненных промахов, "Стражи Галактики 3" вышла и дала всем надежду на то, что MCU не потеряна. Тонна похвал по праву направлена на окончание трилогии, но это также напомнило всем остальным о другой замечательной адаптации Стражей - игре Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal и Square Enix в 2021 году.

Несмотря на то, что игра Guardians of the Galaxy вышла на рынок, получив в основном положительные отзывы критиков и игроков, благодаря сильному составу персонажей и мощному сюжету, ее продажи были признаны Square Enix неудовлетворительными.

Возможно, мы никогда не увидим продолжения этой команды Стражей, но, по крайней мере, похоже, что ее поклонники решили напомнить всем про её существование вместе с выходом фильма. В Твиттере появилось несколько сообщений от поклонников игры, отдающих ей дань уважения и напоминающих нам всем о том, какой замечательной она была.

Например, пользователь Твиттера popetheking поделился скриншотом из игры и сказал:

Если вы хотите больше Guardians of The Galaxy, я прошу вас, сыграйте в совершенно замечательную игру от Eidos. Она передает тон и дух фильмов и при этом является одной из лучших написанных игр, в которые я когда-либо играл. Это как идеальная смесь Mass Effect и God of War.

На момент написания поста эта запись быстро набрала около 9 000 лайков, а множество поклонников игры поделились своими впечатлениями в комментариях ниже.

Еще одно популярное сообщение поступило от пользователя SynthPotato, который поделился схожим настроением и призвал всех, кому понравился фильм, вернуться и дать игре шанс, отметив, что это "одна из лучших игр про супергероев за последние 5 лет". На момент написания постаа это сообщение лайкнули почти 5 000 раз, а комментарии снова наполнены любовью к игре от Eidos.

Это лишь два примера той любви, которую разделяют вокруг, но ее очень много, и это хороший способ завершить наследие игры наряду с концовкой кинотрилогии. Скорее всего, это ничего не изменит в будущем игры, но кто знает? Быть может мы все таки увидим новые похождения "Спаржи Галактики".