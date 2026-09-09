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Marvel's Guardians of the Galaxy 26.10.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.1 1 211 оценок

Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition для Nintendo Switch 2 выходит 5 ноября

monk70 monk70

Marvel's Guardians of the Galaxy, вышедшая ещё в октябре 2021 года, в этом году появится на консоли Switch 2. Проект студии Eidos-Montréal был очень тепло встречен игроками сразу после первоначального релиза.

Выход Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition для Nintendo Switch 2 состоится 5 ноября 2026 года. При игре на телевизоре проект будет работать в разрешении 1440p с частотой 30 кадров в секунду в режиме «Качество» и в 1080p с частотой 40 к/с в режиме «Производительность». В портативном режиме частота кадров будет зафиксирована на отметке 30 к/с.

Консоли 16 Трейлеры 22
26
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Я надеюсь будет продолжение, игрушка очень клевая

12
Stalker608

Не написали что в этой версии новые рок- костюмы добавлены. Опять же вроде мелочь, а вроде бы 5 лет прошло. Разрабы об игре не забыли. Есть шанс, что выйдет вторая

6
Simond Neoni

Круто)

4