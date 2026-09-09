Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition для Nintendo Switch 2 выходит 5 ноября

Marvel's Guardians of the Galaxy, вышедшая ещё в октябре 2021 года, в этом году появится на консоли Switch 2. Проект студии Eidos-Montréal был очень тепло встречен игроками сразу после первоначального релиза.

Выход Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition для Nintendo Switch 2 состоится 5 ноября 2026 года. При игре на телевизоре проект будет работать в разрешении 1440p с частотой 30 кадров в секунду в режиме «Качество» и в 1080p с частотой 40 к/с в режиме «Производительность». В портативном режиме частота кадров будет зафиксирована на отметке 30 к/с.