Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition выйдет на Switch 2 с эксклюзивными костюмами и новым управлением

Релиз Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition на консоли Nintendo Switch 2 состоится 5 ноября 2026 года. Приключенческий экшен от студии Eidos-Montréal переносится на новую платформу Nintendo, получая эксклюзивные костюмы и дополнительные возможности управления. Стоимость игры составит 39,99 доллара.

Издание Encore Edition включает полную версию оригинальной игры и весь ранее выпущенный цифровой контент. Также добавлены пять новых костюмов для Стражей, вдохновлённых эстетикой глэм-рока 1980-х годов; эти наряды доступны эксклюзивно в версии для Nintendo Switch 2.

Новая версия также задействует уникальные функции управления консоли. Игроки могут использовать встроенную поддержку мыши для навигации по меню и прицеливания, а гироскоп позволяет управлять действиями персонажей с помощью движений контроллера в определённых игровых моментах.

Гироскоп можно использовать для пилотирования корабля «Милано» в космосе, а также для управления Питером Квиллом во время скольжения и в сценах с невесомостью. Игра будет поддерживать все три режима работы консоли: стационарный (на ТВ), настольный и портативный.

Версия для Switch 2 также включает 50 костюмов, доступных игрокам на протяжении всей игры; новые эксклюзивные наряды можно комбинировать с уже имеющимся гардеробом. Приключение сопровождается саундтреком, в который вошли более 30 классических хитов 1980-х годов.

Разработкой версии для Switch 2 занимается непосредственно студия Eidos-Montréal. Творческий директор студии Жан-Франсуа Дюга отметил, что Encore Edition создавалась как ещё одна возможность для игроков вновь пережить историю пяти Стражей, а помощник продюсера Инес Брукнер пояснила: команда стремилась к тому, чтобы игра ощущалась естественной и удобной как при игре на телевизоре, так и в портативном режиме. Исполнительный продюсер Marvel Games Эрик Моначелли также назвал этот релиз возможностью познакомить новую аудиторию с сюжетом игры на консоли Nintendo Switch 2.