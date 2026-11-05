Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition вышла на Nintendo Switch 2 с эксклюзивными костюмами

Eidos-Montreal выпустила Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition на Nintendo Switch 2. Новое издание получило оптимизацию для консоли Nintendo, несколько эксклюзивных особенностей и дополнительный контент.

Главным украшением Encore Edition стали пять новых костюмов в стиле глэм-рока 1980-х годов — по одному для каждого Стража Галактики. Эти образы доступны исключительно в версии для Switch 2.

Разработчики также предусмотрели два графических режима для игры на телевизоре:

Качество: целевые 30 FPS при разрешении 1440p.

Производительность: целевые 40 FPS при 1080p (только на телевизорах с поддержкой 120 Гц).

В портативном режиме игра работает с целевой частотой 30 FPS. Кроме того, реализована поддержка управления мышью через встроенный датчик Joy-Con 2, включая навигацию по меню и прицеливание. Гироскоп позволит управлять кораблём «Милано» и перемещать Питера Квилла в отдельных игровых эпизодах.

В честь релиза также состоялась премьера композиции Encore от Стива Щепковски и Йоханна Будро — музыкантов, стоящих за вымышленной группой Star-Lord Band.