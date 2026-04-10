Marvel's Guardians of the Galaxy готовится к релизу на Nintendo Switch 2

Похоже, «Стражи Галактики» наконец-то сбросят «облачные» оковы. Утечка из тайваньского рейтингового агентства подтвердила, что Marvel’s Guardians of the Galaxy получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch. Несмотря на молчание издателя Plaion (ранее Koch Media), официальная регистрация игры в базе данных регулятора считается верным признаком грядущего анонса.

Главным отличием новой версии станет отказ от облачных технологий. На текущем поколении Switch экшен от Eidos Montreal работал исключительно через стриминг, так как старое железо не справлялось с нагрузкой. Теперь же владельцы консоли смогут запускать игру локально, не беспокоясь о скорости и стабильности интернет-соединения.

С точки зрения механики, Marvel’s Guardians of the Galaxy — это линейный экшен, где мы берем на себя роль Питера Квилла и ведем Стражей через уникальную историю в яркой вселенной Marvel. Геймплей сочетает в себе динамичные бои от третьего лица, управление способностями напарников и решение головоломок. Особое место занимают диалоги и выбор игрока, которые влияют на развитие сюжета.

Многие называют игру одной из самых душевных и смешных историй последних лет — теперь она может стать доступна в по-настоящему мобильном формате.