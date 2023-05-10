Marvel's Guardians of the Galaxy получила полную поддержку Steam Deck ©

Marvel's Guardians of the Galaxy — идеальное дополнение к новому фильму, если вы ищете еще больше экшена, смеха и эмоциональной уязвимости от своих любимых космических героев. Мало того, эта игра теперь на 100% проверена в Steam Deck, так что вы можете быть уверены, что она будет отлично работать на игровом портативном ПК от Valve.

Вдобавок ко всему, на данный момент в Steam, PlayStation и Xbox действует скидка 70%, что делает её одной из самых выгодных предложений, которые вы могли получить в 2023 году.