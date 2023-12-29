По слухам, Marvel's Guardians of the Galaxy может стать одной из бесплатных игр раздачи EGS

Инсайдер с довольно высокой репутацией, известный как billbil-kun, поделился информацией о том, что Marvel's Guardians of the Galaxy 2021 года может стать одной из бесплатных игр в новогодней раздаче в Epic Games Store.

Согласно его утверждениям, новую игру могут предложить бесплатно 31 декабря, хотя вероятность этого сценария составляет 60%. Важно отметить, что точная дата раздачи на данный момент остается неизвестной, и есть вероятность изменения планов.

Не так давно стало известно, что несмотря на коммерческий провал Avengers и Guardians of the Galaxy, Disney по-прежнему открыта к новому сотрудничеству с Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Так что в будущем мы можем увидеть продолжение приключений "Спаржи Галактики".