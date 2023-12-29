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Marvel's Guardians of the Galaxy 26.10.2021
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 738 оценок

По слухам, Marvel's Guardians of the Galaxy может стать одной из бесплатных игр раздачи EGS

butcher69
Новости

Инсайдер с довольно высокой репутацией, известный как billbil-kun, поделился информацией о том, что Marvel's Guardians of the Galaxy 2021 года может стать одной из бесплатных игр в новогодней раздаче в Epic Games Store.

Согласно его утверждениям, новую игру могут предложить бесплатно 31 декабря, хотя вероятность этого сценария составляет 60%. Важно отметить, что точная дата раздачи на данный момент остается неизвестной, и есть вероятность изменения планов.

Не так давно стало известно, что несмотря на коммерческий провал Avengers и Guardians of the Galaxy, Disney по-прежнему открыта к новому сотрудничеству с Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Так что в будущем мы можем увидеть продолжение приключений "Спаржи Галактики".

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Sold1er Boy

Очень неплохая игра

9
malkalis

Офигительная игра, с кучей диалогов, шуток, с отличной историей (особенно по комиксам) Отличная музыка. Кто не играл, обязательно попробуйте! Я ее покупал уже давно на распродаже в EGS но прошел этой осенью на консоли и пожалел что не сделал этого раньше. Я знал что игра хорошая но она меня удивила в лучшую сторону.

6
Sold1er Boy

Игра ничего общего с комиксами не имеет, только имена персов

0
erkins007

Игра шикарная во всем кроме боёв. Они просто ужасные. Ты уже к середине игры ждёшь чтобы быстрее бои кончились и начался сюжет/исследования.

2
kotasha

Что та меня терзает смутные сомнения, на игру действует скидка, к примеру скидке не было на Ghostwire: Tokyo и её раздали, а на стражей действует скидка в 75%.

0
DenisVTR

Как кинцо шикарно, а с геймплейной точки зрения это максимально скучная фигня

0
Niphestotel

Прикольная игра

0
stasolog

Как обычно она будет у нас не доступна! Но ничего, мы торрент не побрезгуем!

0
cheezette

Я не любитель марвеловской поделки, но конкретно эта игра знатно зацепила

0
Kesha777888

Вмять, жаль нельзя Гаморе сиськи помять или леди Хелбендер)

0
SEV DRAKE

Годная игруля, берите обязательно.

0
UndeniableDzvinka

Спаржа Галактики?

-1
ultron55

Официально зарегистрированное название, документы заполнял Ракета

0
sidewayz

Шутка внутри игры

0
6363

Классная игра, графика, юмор, сюжет, русская озвучка. Рекомендую, прям очень зашла. Через game pass прошел.

-1
FRentertainment2

Кусок марвеловского кала для школоты. Не имеющий ничего общего с игрой.

-1
Jonny NoxWill

говввввно для школоты.

-3
ValSpain

сказал фанат шедеврофстанд?

0