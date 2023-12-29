По слухам, Marvel's Guardians of the Galaxy может стать одной из бесплатных игр раздачи EGS

Инсайдер с довольно высокой репутацией, известный как billbil-kun, поделился информацией о том, что Marvel's Guardians of the Galaxy 2021 года может стать одной из бесплатных игр в новогодней раздаче в Epic Games Store.
Согласно его утверждениям, новую игру могут предложить бесплатно 31 декабря, хотя вероятность этого сценария составляет 60%. Важно отметить, что точная дата раздачи на данный момент остается неизвестной, и есть вероятность изменения планов.
Не так давно стало известно, что несмотря на коммерческий провал Avengers и Guardians of the Galaxy, Disney по-прежнему открыта к новому сотрудничеству с Eidos Montreal и Crystal Dynamics. Так что в будущем мы можем увидеть продолжение приключений "Спаржи Галактики".
Очень неплохая игра
Офигительная игра, с кучей диалогов, шуток, с отличной историей (особенно по комиксам) Отличная музыка. Кто не играл, обязательно попробуйте! Я ее покупал уже давно на распродаже в EGS но прошел этой осенью на консоли и пожалел что не сделал этого раньше. Я знал что игра хорошая но она меня удивила в лучшую сторону.
Игра ничего общего с комиксами не имеет, только имена персов
Игра шикарная во всем кроме боёв. Они просто ужасные. Ты уже к середине игры ждёшь чтобы быстрее бои кончились и начался сюжет/исследования.
Что та меня терзает смутные сомнения, на игру действует скидка, к примеру скидке не было на Ghostwire: Tokyo и её раздали, а на стражей действует скидка в 75%.
Как кинцо шикарно, а с геймплейной точки зрения это максимально скучная фигня
Прикольная игра
Как обычно она будет у нас не доступна! Но ничего, мы торрент не побрезгуем!
Я не любитель марвеловской поделки, но конкретно эта игра знатно зацепила
Вмять, жаль нельзя Гаморе сиськи помять или леди Хелбендер)
Годная игруля, берите обязательно.
Спаржа Галактики?
Официально зарегистрированное название, документы заполнял Ракета
Шутка внутри игры
Классная игра, графика, юмор, сюжет, русская озвучка. Рекомендую, прям очень зашла. Через game pass прошел.
Кусок марвеловского кала для школоты. Не имеющий ничего общего с игрой.
говввввно для школоты.
сказал фанат шедеврофстанд?